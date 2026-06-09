Comunicaciones confirma nuevo fichaje y otra renovación

Las oficinas de Comunicaciones siguen trabajando en el mercado de fichajes y este martes confirmaron más movimientos para reforzar el primer equipo de cara al Apertura 2026.
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Tras el anuncio del regreso de Dewinder Bradley, el conjunto crema también confirmó el retorno de otro canterano: Kevin Grijalva. El defensor, conocido como "Bananin", regresa al club que lo vio nacer como agente libre, luego de desvincularse de Antigua GFC.
A sus 31 años, Grijalva viene ser bicampeón con los panzasverdes, club donde militó desde el 2022. En los cremas, su debut oficial en Liga Nacional se dio en el 2014 y allí logró tres campeonatos. Ahora buscar consolidarse en el plantel del "Fantasma" Figueroa.
Por otro lado, los cremas también anunciaron la renovación de contrato del defensor Elsar Martín, que formará parte del equipo que peleará por el título en el Apertura 2026.
Martín se une a otros jugadores que ampliaron su vínculo en el club, como José Carlos Pinto, Stheven Robles, Fredy Pérez, Agustín Vuletich y Arnold Barrios.
La directiva aún está a la espera de resolver el futuro de otros jugadores, sobre todo los extranjeros. Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales, están en platicas para saber si continuarán o no en la institución blanca.