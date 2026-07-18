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Nominan a Guatemala como destino más deseado del mundo

  • Por Geber Osorio
18 de julio de 2026, 10:56
Guatemala se encuentra nominado en categorías que destacan como el país más deseado del mundo. (Foto: AFP)

Guatemala se encuentra nominado en categorías que destacan como el país más deseado del mundo. (Foto: AFP)

Conoce cómo votar por Guatemala en dos categorías en la que se encuentra nominada.

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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que, Guatemala fue nominada en dos categorías de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026.

Una de las categorías es "El país más deseado del mundo" (Most Desirable Country Worldwide) y la otra es "El destino emergente más deseado del mundo" (Most Desirable Emerging Destination Worldwide).

Por lo tanto, el Inguat ha instado a los guatemaltecos y a los turistas que han visitado el país a que voten.

Dichas votaciones las puedes realizar en https://wanderlusttravelawards.com, en donde debes buscar las categorías 3 y 11 y seleccionar Guatemala.

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