Accidente en la Interamericana: camión queda empotrado en pasarela (video)

El camión quedó destruido por el fuerte impacto al terminar empotrado en una pasarela de la ruta Interamericana.
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Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) coordina el tránsito del kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, luego de que un camión chocará sobre la ruta.
Las causas del accidente siguen en investigación, luego de que el conductor se saliera de la ruta al perder el control del volante.
Esto causó que el camión chocará contra una pasarela quedando empotrado.
La cabina del camión quedó destruida por el fuerte impacto. Autoridades de tránsito solicitan precaución al circular mientras se mantiene la emergencia.