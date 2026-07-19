Accidente en la Interamericana: camión queda empotrado en pasarela (video)

Brigadas de Provial atienden un hecho de tránsito en el km. 34 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.



⚠️ Solo daños materiales.

Carril derecho obstruido hacia Oriente.



Conduce con precaución. pic.twitter.com/0lKmSlwGf8