Esto declaró hijo de exviceministro tras ser capturado luego de apuñalar a su padre

-

Jorge David Calvo Drago, exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, fue hallado apuñalado en el interior de su casa.

EN CONTEXTO: Exviceministro de Energía y Minas muere tras ser apuñalado por su hijo

El sospechoso del crimen del exfuncionario es su hijo, quien fue identificado como Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años.

Su arresto se realizó luego de que la Policía Nacional Civil (PNC) interviniera tras la insistente denuncia de los vecinos de la víctima.

Las primeras declaraciones del hijo del exviceministro fueron que "su padre dormía" para evitar que las autoridades ingresaran a la vivienda, ubicada en Kanajuyú II, zona 16.

Al momento de esta primera declaración, varios vecinos ya se habían aglomerado en el lugar e insistían que las autoridades realizaran la inspección, luego de que presuntamente escucharon gritos desgarradores y ruidos extraños.

La PNC ingresó a la vivienda y descubrió varias bebidas alcohólicas y manchas de sangre.

Fue hasta ingresar a un cuarto de lavado, que se descubrió el cuerpo sin vida de Calvo Drago.

La macabra escena arrojaba señales de un encuentro violento. (Foto vía: RRSS)

El hijo del exfuncionario no pudo mantener más su inicial versión y confesó que lo había apuñalado.

Según su relato, ambos estaban conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas desde una noche previa. Entre el calor de los tragos, tuvieron una disputa y reaccionó violentamente contra su padre, quien falleció por las múltiples lesiones provocadas con arma blanca.

Un cuchillo fue hallado a la par del cuerpo de la víctima y estaba ensangrentado, el cual fue incautado como principal indicio.