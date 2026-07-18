VIDEO: Así vivió un guatemalteco el sismo desde un edificio de 25 pisos

Un ingeniero guatemalteco narró su experiencia luego de haber vivido el sismo a 25 pisos de altura de un edificio en construcción.
EN CONTEXTO: Sismo sorprende a trabajadores de construcción desde las alturas
Trabajadores de la construcción de un edificio vivieron un momentos de terror en el momento que se registró un sismo de 7.4 la mañana del viernes 18 de julio.
"Me gustaría describirles verbalmente como se siente un temblor estando a 25 pisos de altura", dijo el ingeniero tras compartir las imágenes del momento de incertidumbre durante el temblor.
El guatemalteco indicó que "lo mejor que pudo hacer fue guardar la calma", ya que la infraestructura del edificio contribuyó a que el momento transcurriera con mayor seguridad por estar aún en construcción.
En las imágenes se observa cómo los hierros y otros materiales de construcción se desplazaban debido al movimiento sísmico.
"Así nos toca, es la forma de ganar la vida", dijo el profesional tras haberse viralizado las fuertes imágenes de los obreros, quienes se aferraron a las columnas de hierro para evitar caer mientras el suelo temblaba.