Congreso analiza exonerar del IVA a los ahorros de los seguros de vida

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Diputados buscan incentivar la cultura del ahorro mediante cambios a la tributación de las primas de seguros.

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La Comisión de Economía del Congreso continuó con el análisis de la iniciativa 6745, una propuesta que busca exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la porción de las primas de los seguros de vida que corresponde específicamente al componente de ahorro y no a la cobertura por riesgo.

Durante la reunión de trabajo, el diputado Jorge Ayala, presidente de la comisión y ponente de la iniciativa 6745 mencionó que la iniciativa pretende incentivar la planificación financiera de las personas, promover una cultura de ahorro y fortalecer la protección económica de las familias guatemaltecas.

Diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión Economía y Comercio Exterior. (Foto: Organismo Legislativo)

Según indicó, la reforma no plantea eliminar el IVA a los seguros de vida en su totalidad, sino únicamente a la parte de la prima que funciona como un fondo de ahorro.

"La porción únicamente que no cubre la prima de riesgo del seguro de vida, digamos, esa parte, efectivamente, continuaría pagando el IVA y únicamente la parte que corresponde al ahorro es la parte que estaríamos solicitando que se exonerara en el pago del IVA", explicó.

Beneficios de esta iniciativa

Mayor acceso a instrumentos de ahorro y protección financiera

Fortalecimiento de la estabilidad de la economía familiar

Promoción de una cultura de planificación financiera a largo plazo

Mayor inclusión financiera para la población

Además, Ayala señaló que este modelo ya existe en otros países como Chile, Perú, México, España y Francia, en donde se diferencia la porción destinada a la protección por riesgo de aquella que constituye un mecanismo de acumulación patrimonial.

Por su parte, el diputado Luis Rodríguez, ponente de la iniciativa expuso que el número de personas con seguros de vida individuales habría disminuido de aproximadamente 130 mil entre 2022 y 2023 a cerca de 85 mil en 2025, situación que evidencia la necesidad de impulsar mecanismos que faciliten el acceso a estos programas financieros.

Datos presentados en la comisión señalan una disminución de personas con seguros de vida individuales en los últimos años. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Más o menos un 35% en la disminución con respecto al grupo de personas que están aseguradas en el sistema individual Y en la parte colectiva hay más de 3.8 millones" agregó Rodríguez.

Ayala informó que solicitó opiniones técnicas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria de Guatemala y la Cámara de Finanzas, para la evaluación de la viabilidad de la medida, su impacto en la recaudación y los mecanismos que permitan separar correctamente la porción del seguro correspondiente al ahorro y la relacionada con la cobertura del riesgo.

Comisión de Economía continuará la discusión de la iniciativa 6745 tras recibir los análisis técnicos pendientes para emitir dictamen. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Hasta el momento la iniciativa está a la espera de dictamen de la comisión mientras esperan los resultados de la análisis técnicos que mencionó el diputado Ayala.

Una vez recibidos se revisará el borrador del dictamen y se buscarán los consensos necesarios para definir si la propuesta recibe una dictamen favorable y continúa su trámite en el pleno del Congreso.