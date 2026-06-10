Congreso prevé enviar Ley Antilavado al Ejecutivo este viernes para su sanción

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El presidente del Congreso aseguró que el proceso avanza dentro de los plazos establecidos.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó que este viernes 12 de junio se prevé remitir al Organismo Ejecutivo la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, para que continúe el proceso de sanción correspondiente.

Según explicó el decreto avanza dentro de los plazos establecidos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión de la Comisión de Estilo para después ser enviada a Presidencia y a la Secretaría General de la Presidencia para completar el trámite previo a su publicación en el Diario de Centro América.

La Ley Antilavado busca fortalecer la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Estamos en tiempo", aseguró Contreras, quien además señaló que el documento ya fue trasladado a los diputados y que se espera concluir el procedimiento de envío durante esta semana.

Aprobación Ley Antilavado

La normativa fue aprobada por el Congreso el pasado 2 de junio durante una sesión extraordinaria con el respaldo de 148 diputados, superando los 107 votos necesarios para su aprobación y quedó establecido en el Decreto 15-2026.

El decreto fue aprobado con el respaldo de 148 diputados durante una sesión extraordinaria. (Foto: Archivo/Soy502)

La nueva ley tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, en línea con los estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo con el decreto aprobado, la normativa cobrará vigencia tres meses después de su publicación oficial.

Reglamento

Asimismo, la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, tendrá hasta seis meses después de la entrada en vigor de la ley para elaborar el reglamento que permitirá su aplicación.

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, indicó que los equipos técnicos del Ejecutivo que participaron en la construcción de la iniciativa ya trabajan en la elaboración del reglamento, con la expectativa de contar con el documento antes del plazo establecido por la ley.