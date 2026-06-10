Congreso prioriza Ley de Puertos y reforma al IUSI en sesiones extraordinarias

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El Legislativo prevé conocer la Ley del Sistema Portuario Nacional durante una sesión extraordinaria a finales de junio.

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El Congreso prevé avanzar con la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y la reforma a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) durante las próximas sesiones extraordinarias.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, indicó que la intención es conocer primero la iniciativa relacionada con los puertos del país, posiblemente el 28 de julio; cuando la Comisión de Economía y Comercio Exterior concluya el trabajo de las enmiendas y se alcancen los consensos necesarios para llevarla al Pleno.

La discusión sobre la autonomía de los puertos continúa en análisis dentro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior en el Congreso. (Foto: Organismo Legislativo)

Según explicó, el objetivo es seguir un proceso similar al utilizado con la reciente Ley Antilavado, es decir, que las propuestas lleguen con acuerdos previos que permitan agilizar su discusión y eventual aprobación en el pleno.

Ley de Puertos

La Ley del Sistema Portuario Nacional busca modernizar la normativa que regula los puertos del país, estableciendo reglas homogéneas alineadas con estándares internacionales en materia de seguridad, eficiencia y gobernanza.

No obstante, el proyecto aún mantiene algunos puntos en discusión, principalmente los relacionados con la autonomía de los puertos que continúa bajo análisis dentro de la comisión.

Diputados trabajan en enmiendas consensuadas para que la iniciativa de Puertos llegue al Pleno con mayor respaldo. (Foto: Archivo/Soy502)

Reformas al IUSI

De aprobarse la Ley de Puertos, los diputados buscarían avanzar con la reforma al IUSI, una iniciativa que propone reemplazar el esquema actual por una tasa única anual de tres por millar sobre el valor registrado de los inmuebles.

La propuesta también incluye beneficios para propietarios de vivienda familiar, personas mayores de 60 años y contribuyentes que han cumplido sus obligaciones tributarias.

La propuesta del IUSI plantea establecer una tasa única anual de tres por millar sobre el valor registrado de los inmuebles. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Desde el Congreso señalaron que el período extraordinario permite que las comisiones legislativas continúen con el análisis técnico y la construcción de acuerdos, con el propósito de que las iniciativas lleguen al Pleno con mayores consensos y posibilidades de aprobación.