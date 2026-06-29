Convocan a manifestación frente a la CC por situación de la Usac

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La agrupación Usac Dire convoca a estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales a una concentración ciudadana en las afueras de la Corte de Constitucionalidad.

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Para el martes 30 de junio, la agrupación de oposición Usac Direc ha convocado a una concentración ciudadana frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), en defensa de la educación pública y la institucionalidad universitaria.

Dicha convocatoria va dirigida a estudiantes, docentes, trabajadores, profesionales egresados de la Universidad de San Carlos (Usac), y pueblo en general.

La actividad esta prevista, en una primera jornada matutina de 10 a 13 horas y en una segunda vespertina de 14 a 17 horas.

Conferencia de prensa por la defensa de la USAC.



Este 30 de junio, reunámonos para defender nuestra única universidad pública.#CC #Guatemala #USAC #USACDIRE #Fraudeusac pic.twitter.com/sNwmTPaHJw — USAC DIRE (@usac_dire) June 29, 2026

Esto, en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac , así como a las acciones legales pendientes por resolver por la alta Corte.

Manifestación contra Mazariegos

Este lunes 29 de junio, un grupo de supuestos estudiantes de la Usac bloquearon la Calzada Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12.

En el lugar, se observó encapuchados que bloquearon ambos carriles que conducen hacia El Trébol que protestaban contra la elección de Mazariegos como rector de la Usac.

Durante la protesta colocaron llantas, lo que impidió que los automovilistas circularan por libertad.

El pasado 5 de junio supuestos encapuchados se encadenaron en el ingreso de la CC en rechazo a las resoluciones emitidas por esta alta Corte en favor de Walter Mazariegos. (Foto: Archivo/Soy502)

Jornada de protesta

El pasado 5 de junio supuestos estudiantes de la Usac se encadenaron en la baranda de ingreso a la CC, en rechazo a los fallos que han emitido los magistrados de Mazariegos como rector de la USAC.

Con esto, se sumaron cinco días de protestas a las afueras de la CC, en la que los manifestantes expresaron su descontento por las resoluciones del pleno de magistrados, por mayoría, incluido el reconocimiento de la elección de Mazariegos como rector de la USAC, efectuado el pasado 8 de abril.