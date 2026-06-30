Rectoría Usac: CC da 4 horas para enviar expediente sobre la elección de Mazariegos

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Un plazo de 4 horas fue fijado a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo para que remita copia de lo actuado con relación a la elección de Walter Mazariegos, como rector de la Usac.

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó un plazo de 4 horas para la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo remita copia completa y legible de lo actuado con relación a las acciones de amparo presentadas contra la elección de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos (Usac).

Esto, como consecuencia del recurso de apelación presentada por Eber Nehemías Fuentes Fuentes, Veder Ovando Bautista Orozco, Pedro Josué Monzón González y Franklin Estuardo Ortíz Rosales.

La acción de amparo presentada ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo busca que Mazariegos no asuma el cargo como rector de la USAC, período 2026-2030, al carecer de la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, llamado "finiquito".

El pasado 23 de junio, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que, según la interpretación del Gobierno, Mazariegos no podría tomar posesión como rector de la USAC, el próximo 1 de julio, debido a la carencia de dicha constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la existencia de denuncias en su contra en el Ministerio Público (MP).

El pasado 8 de abril, durante la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac, electores no acreditados exigieron ser parte de la votación. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la Usac con 50 votos a su favor.

A las afueras de las instalaciones del centro de votación, electores reclamaron su presencia en la actividad, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.

En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.