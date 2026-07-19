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Cristian Castillo es quinto en el FCG Callaway World Championship

  • Con información de César Pérez Monzón / Colaborador
19 de julio de 2026, 14:51
Cristian Castillo fue el mejor jugador ubicado de la delegación guatemalteca en el FCG Callaway World Championship, al finalizar en el quinto puesto de la división de 13 a 14 años. (Foto: Asogolf)

Cristian Castillo fue el mejor jugador ubicado de la delegación guatemalteca en el FCG Callaway World Championship, al finalizar en el quinto puesto de la división de 13 a 14 años. (Foto: Asogolf)

La delegación guatemalteca participo en el FCG Callaway World Championship, disputado en Desert Willow Golf Resort, Palm Springs, California, EE. UU., dejando actuaciones sobresalientes frente a un competitivo campo internacional.

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En uno de los torneos de golf junior más prestigiosos del planeta, Cristián Castillo, lideró la actuación nacional, al finalizar T5, en la categoría Caballeros 13-14 años, firmando tarjetas de 71-71-66. Su espectacular ronda final, de 66 golpes (-6), le permitió escalar posiciones y registrar el mejor resultado de Guatemala en el campeonato.

En esa misma categoría, Adrián Fajardo, finalizó T25, con rondas de 74-75-70, Eduardo Rodas, concluyó T43, tras tarjetas de 75-70-78; mientras que, Thiago Arriola no superó el corte, luego de rondas de 79-77.

La delegación guatemalteca en el World Championshipo Junior, estuvo integrada por Cristian Castillo, Eduardo Rodas, Adrián Fajardo, Thiago Arriola, y Matías Calderón. (Foto: Asogolf)
La delegación guatemalteca en el World Championshipo Junior, estuvo integrada por Cristian Castillo, Eduardo Rodas, Adrián Fajardo, Thiago Arriola, y Matías Calderón. (Foto: Asogolf)

Mientras tanto, en Caballeros 15-18 años, Matías Calderón, cerró una gran semana con rondas de 73-66-72, ubicándose en la T23.

Con todo ello, el nombre de Guatemala brilló por todo lo alto en uno de los torneos juveniles más importantes del calendario mundial.

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