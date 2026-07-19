Cristian Castillo es quinto en el FCG Callaway World Championship

La delegación guatemalteca participo en el FCG Callaway World Championship, disputado en Desert Willow Golf Resort, Palm Springs, California, EE. UU., dejando actuaciones sobresalientes frente a un competitivo campo internacional.
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En uno de los torneos de golf junior más prestigiosos del planeta, Cristián Castillo, lideró la actuación nacional, al finalizar T5, en la categoría Caballeros 13-14 años, firmando tarjetas de 71-71-66. Su espectacular ronda final, de 66 golpes (-6), le permitió escalar posiciones y registrar el mejor resultado de Guatemala en el campeonato.
En esa misma categoría, Adrián Fajardo, finalizó T25, con rondas de 74-75-70, Eduardo Rodas, concluyó T43, tras tarjetas de 75-70-78; mientras que, Thiago Arriola no superó el corte, luego de rondas de 79-77.
Mientras tanto, en Caballeros 15-18 años, Matías Calderón, cerró una gran semana con rondas de 73-66-72, ubicándose en la T23.
Con todo ello, el nombre de Guatemala brilló por todo lo alto en uno de los torneos juveniles más importantes del calendario mundial.