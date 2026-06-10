"Cristina" se debilita y pasa de tormenta a depresión tropical

Las condiciones climáticas en el país se mantendrán por el paso de Cristina.
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La tormenta tropical Cristina perdió fuerza en las últimas horas y ahora es clasificada como depresión tropical, según el Boletín Meteorológico Especial No. 11-2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Aunque el sistema continúa debilitándose, aún mantiene influencia sobre las condiciones climáticas en Guatemala y actualmente se localiza al sur del territorio nacional, manteniendo una trayectoria hacia El Salvador, donde se espera que siga perdiendo intensidad al ingresar a tierra.
Ante ello, su circulación sigue favoreciendo el ingreso de humedad, por lo que se prevén lluvias principalmente entre miércoles y viernes, señala el reporte del Insivumeh.
Prevención se mantiene
Las precipitaciones más importantes podrían registrarse en las regiones de valles de oriente, bocacosta, Pacífico, altiplano central y occidente, por lo que las autoridades mantienen vigilancia constante.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que continúa con acciones de monitoreo, coordinación y preparación, e hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia al 119.