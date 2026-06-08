¡Alerta anaranjada! Tormenta tropical "Cristina" afectará al país con fuertes lluvias

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Entre miércoles y jueves se registrarán las lluvias más intensas desde el Pacífico, en el territorio guatemalteco.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que mantiene el monitoreo de la tormenta tropical "Cristina" en el Pacífico, debido a que se prevé un incremento de lluvias en el territorio nacional.

Ante estas condiciones, la Conred declaró alerta anaranjada institucional por el acercamiento de dicha tormenta tropical y por todos los eventos activos por amenazas presentes en el país, según indicaron las autoridades.

Los mayores acumulados de lluvia se presentarán en las costas del Pacífico, bocacosta, occidente, altiplano central y valles de oriente, en las próximas horas, según indica un boletín meteorológico publicado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

BOLETÍN METEOROLÓGICO ESPECIAL # 02-2026

Tormenta tropical Cristina

12:00 HORA LOCAL #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/hwLX1spE3k — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 8, 2026

Recomendaciones

Derivado de las posibles emergencias que se puedan suscitar, la Conred le brinda las siguientes recomendaciones a la población en general:

No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.

No cruzar cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.

Tener lista la mochila de las 72 horas.

Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Mientras que, para las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la Conred da las siguientes recomendaciones:

Fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.

Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados a incremento de los niveles de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Verificar y socializar los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.

Coordinar acciones de prevención, preparación y respuesta con las instituciones que integran la Conred.

Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la Conred por los posibles efectos en el país.

Ante cualquier situación de emergencia o desastre, se puede comunicar al número de teléfono de emergencia nacional 119 de la Conred.