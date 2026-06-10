Tormenta Cristina provoca evacuación de 95 personas en El Salvador

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Autoridades salvadoreñas indicaron que las precipitaciones más fuertes se prevén para este miércoles y jueves, con mayor impacto en la zona costera y la franja volcánica del país.

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El territorio salvadoreño permanece bajo alerta naranja por la influencia de la Tormenta Tropical Cristina, que ha incrementado la cantidad de lluvias en diferentes zonas del país.

En las últimas horas, las autoridades reportaron decenas de evacuaciones y daños materiales, al tiempo que advirtieron que las lluvias más intensas se esperan para hoy miércoles y mañana jueves.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que se han habilitado albergues en los departamentos de Sonsonate y La Libertad. Hasta el momento, permanecen 30 familias conformadas por 95 personas, entre ellas 39 adultos y 56 menores.

¡Evacuaciones en Acajutla! Ante la #AlertaNaranja por la tormenta tropical Cristina, el Sistema Nacional de #ProtecciónCivil activó los protocolos de evacuación en el Barrio La Playa, Sonsonate Oeste.



Estas acciones buscan salvaguardar la vida de las familias. ⛈️ pic.twitter.com/cVlvCNe0En — ELBOLETÍNSv (@ElBoletinSV) June 10, 2026

La evacuación en zonas de riesgo se ha declarado obligatoria, y Protección Civil sigue identificando comunidades vulnerables para trasladarlas a los albergues habilitados.

Para la madrugada del jueves se prevé que Cristina toque tierra en la costa de El Salvador como tormenta tropical y luego se degrade a depresión tropical. Su impacto en las condiciones atmosféricas continuará por algunos días, y las lluvias persistirán durante la semana debido a otros sistemas atmosféricos.

Al menos 30 familias fueron evacuadas. (Foto: Protección Civil El Salvador)

*Con información de Infobae