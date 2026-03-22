El crucero que arribó a Guatemala con más de 2 mil pasajeros

Un crucero arribó al país con más de 2 mil turistas.
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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó sobre el arribo de un crucero a territorio guatemalteco.
Se trata del crucero Norwegian Jade, el cual transporta a más de 2,100 pasajeros.
Este crucero llegó a a Puerto Quetzal.
"Brindamos asistencia e información turística, y que vivirán experiencias únicas en nuestro país. Cada llegada impulsa el turismo y conecta a Guatemala con el mundo", dijo el Inguat.