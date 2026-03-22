Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El crucero que arribó a Guatemala con más de 2 mil pasajeros

  • Por Dulce Rivera
21 de marzo de 2026, 21:08
Un crucero con más de 2 mil pasajeros llegó al país. (Foto: Inguat)

Un crucero con más de 2 mil pasajeros llegó al país. (Foto: Inguat)

Un crucero arribó al país con más de 2 mil turistas. 

Te interesa: ¡Vuelven a subir! Gasolinas rozan Q40 y diésel Q42 por galón en área metropolitana

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó sobre el arribo de un crucero a territorio guatemalteco. 

Se trata del crucero Norwegian Jade, el cual transporta a más de 2,100 pasajeros.

Este crucero llegó a a Puerto Quetzal.

"Brindamos asistencia e información turística, y que vivirán experiencias únicas en nuestro país. Cada llegada impulsa el turismo y conecta a Guatemala con el mundo", dijo el Inguat. 

Turistas que llegaron en el crucero. (Foto: Inguat)
Turistas que llegaron en el crucero. (Foto: Inguat)

(Foto: Inguat)
(Foto: Inguat)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar