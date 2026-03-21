¡Vuelven a subir! Gasolinas rozan Q40 y diésel Q42 por galón en área metropolitana

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En menos de dos días los precios de los combustibles vuelven a registrar un aumento.

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Los precios de los combustibles registraron un nuevo incremento en apenas dos días, según un recorrido llevado a cabo este sábado el cual evidencia una escalada sostenida en el costo de los carburantes en marzo.

De acuerdo con el monitoreo oficial llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) bajo modalidad de autoservicio del área metropolitana el 12 de marzo el precio promedio de la gasolina superior estaba en Q 34.92 por galón, la gasolina regular, Q 33.97 y el diésel Q 35.16.

Para el 16 de marzo, los costos ya reflejaban un alza, alcanzando Q 36.48 por galón en superior, Q 35.47 en regular y Q 37.30 en diésel.

El precio de los combustibles registró otro aumento en menos de dos días. (Foto: Cortesía / Soy502)

Sin embargo, los incrementos se intensificaron en los días posteriores, en un recorrido llevado a cabo por Soy502 el 18 de marzo se evidenció que la gasolina superior había subido a Q 38.00 por galón, la regular a Q 37.00 y el diésel a Q 40.00.

La tendencia continuó al alza en menos de 72 horas y para este sábado 21 de marzo, los precios alcanzaron niveles aún más altos pues en un nuevo recorrido se constató que la gasolina superior costaba Q 39.90 por galón, la gasolina regular Q 38.40 y el diésel Q 41.49.

El comportamiento de los precios refleja que entre el 18 y el 21 de marzo se registró un incremento adicional de Q 1.90 en gasolina superior, Q 1.40 en gasolina regular y Q 1.49 en diésel, lo que evidencia una aceleración en la tendencia alcista durante la última semana.

Gráfica precio de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

Este repunte se da en un contexto en el que los precios de los combustibles han mantenido un aumento sostenido desde inicios de 2026, con incrementos progresivos semana a semana.

No obstante, la escalada se ha intensificado en marzo, coincidiendo con la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, que ha impactado los mercados internacionales de petróleo y las expectativas de suministro.

El encarecimiento de los combustibles tiene implicaciones directas en la economía nacional, especialmente en sectores como el transporte, la logística y la distribución de bienes.