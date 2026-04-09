¡Cúbrete! Para este viernes se prevé alta radiación solar

Por la tarde lloverá y habrá viento fuerte.
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Este viernes 10 de abril amanecerá con el cielo despejado y alta radiación solar, por lo que las autoridades recomiendan evitar recibir el sol directo.
Se prevé aumento de temperatura durante toda la mañana.
Por la tarde no se descartan lluvias locales con actividad eléctrica de corta duración en algunos lugares de suroccidente, Bocacosta y norte.
El viento soplará con fuerza en el Altiplano Central y Oriente del país.