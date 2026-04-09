"Este muchachito era muy querido", alcalde de Barillas llega a Atitlán (video)

-

El alcalde afirmó que Jesler era un joven destacado y muy humilde.

La búsqueda de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, desaparecido desde el pasado Sábado de Gloria en el lago de Atitlán, continuará hasta el próximo sábado, informaron cuerpos de socorro que mantienen los esfuerzos en la bahía de San Buenaventura, Panajachel.

Mientras tanto, el alcalde de Santa Cruz Barillas, Gilberto Francisco Manuel, viajó hasta el lugar donde se desarrollan las labores de rastreo para expresar su apoyo a la familia del desaparecido.

"Barillas está de luto. Este muchachito era muy querido, aquí está el papá y vengo a ofrecer mi apoyo como alcalde y amigo que soy de los Palacios", manifestó el jefe edil durante su visita.

También destacó las cualidades de Jesler, a quien describió como una persona talentosa, trabajadora, humilde y con muchas amistades. "Si tenía yo amistad con él que soy de otra época, imagínese las amistades más jóvenes que tenía. Es muy triste y lamentable lo que ocurrió", expresó.

#santacruzbarillas♥️ ♬ nhạc nền - Sky Music NCM @muni.barillas ALCALDE DE BARILLAS SE PRONUNCIA Y VIAJA A PANAJACHEL EN APOYO A FAMILIA PALACIOS RECINOS El alcalde de Santa Cruz Barillas, Gilberto Francisco Manuel “Neco”, se hizo presente este día en Panajachel, Sololá, demostrando su compromiso y liderazgo al acompañar personalmente a la familia Palacios Recinos, quienes atraviesan momentos de profunda angustia por la desaparición del joven Jesler Palacios. Durante su intervención, el jefe edil expresó que todo el municipio de Barillas se encuentra de luto, solidarizándose con la familia y dejando claro que no están solos en esta difícil situación. El alcalde reafirmó su respaldo total, indicando que gestionará ante distintas instituciones del Gobierno para fortalecer las acciones de búsqueda y acelerar las investigaciones correspondientes. Asimismo, hizo un llamado a toda la población de Barillas y del departamento de Huehuetenango a unirse en oración, solidaridad y apoyo, resaltando que en momentos como este, la unión del pueblo es fundamental. #barillas_huehue_guate

Rastreo se extiende

En el área continúa desplegado el equipo de rescate acuático "Hombres Rana", quienes comenzaron las labores desde el día de la desaparición, luego de que Palacios se lanzó al agua y no logró salir.

El mayor Juan Díaz, de los Bomberos Voluntarios, informó que las labores se extenderán hasta el 11 de abril, en atención a la solicitud de la familia de la víctima.