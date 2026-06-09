El "Cuilapa" Mejía tiene un nuevo equipo en Liga Nacional

Poco a poco se va reforzando el plantel de Cobán Imperial para el próximo torneo Apertura 2026. Carlos Anselmo Mejía es el último fichaje que confirmó el conjunto verapacense para competir en la nueva temporada.
OTRAS NOTICIAS: Comunicaciones confirma nuevo fichaje y otra renovación
El "Cuilapa" ya firmó su contrato y fue anunciado como nuevo refuerzo de los príncipes azules, esto luego de llegar a un acuerdo con el club y así volver a estar a las órdenes de un viejo conocido: Ramiro Cepeda.
El técnico argentino influyó en la llegada del volante nacional, ya que lo tuvo en anteriores equipos como Deportivo Petapa, Antigua GFC y, por último, Chiquimulilla de la Primera División.
Mejía, que llega procedente del recién descendido Achuapa, se une a la lista de nuevos fichajes de los cobaneros. Javier Romero, Luis Rosas y William Amaya, quienes ya fueron presentados oficialmente en las redes del club.