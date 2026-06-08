Tormenta tropical "Cristina" provoca oleaje ciclónico en el Pacífico (videos)

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La marea alta podría continuar durante esta semana conforme se acerque la tormenta tropical "Cristina".

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En las últimas horas se han registrado fuertes oleajes en las costas del Pacífico, específicamente en la playa Barrona, ubicada en Moyuta, Jutiapa; y en las playas de Monterrico, en Santa Rosa.

Esto ha alertado a los vecinos del sector y a los comerciantes que se han visto afectados debido a que el agua está llegando más lejos de lo común.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), esto se debe a la tormenta tropical denominada "Cristina", la cual ha desencadenado fuertes vientos que van de los 40 a los 50 km/h.

Por lo tanto, se ha generado un aumento en el nivel del mar debido al descenso de la presión atmosférica, lo que está provocando una marejada ciclónica en el litoral Pacífico, según indicó el Insivumeh.

Playas de San Marcos

Cabe destacar que, durante la semana anterior también se registró marea alta en las playas de Ocós, en San Marcos, siendo esto un máximo de anomalía de 0.29m en esta localidad, según informaron las autoridades.

Se prevé que los sistemas de baja presión continúen conforme avance la tormenta tropical "Cristina". El próximo miércoles 10 de junio se podría acercar dicha tormenta a las costas guatemaltecas en el Pacífico.

La tormenta tropical "Cristina" afectará principalmente en las costas del Pacífico. (Foto: NOAA)

Con esto se tendría un aumento en la cantidad de precipitación en la zona, afectando principalmente el nivel del oleaje, sobre todo en Ocós y Champerico, según destacó el Insivumeh.

El nivel del oleaje disminuiría para este fin de semana cuando se prevé que "Cristina" se aleje del país.