“Dejaron un arma en mi carro”, dice hombre detenido dos veces

El hombre fue abordado en la carceleta de la Torre de Tribunales a la espera de solventar su situación.

EN CONTEXTO: Detienen de nuevo a hombre que disparó contra comerciante

Luego de ser detenido en menos de 10 días en dos ocasiones por distintos delitos, Mario "N" dio declaraciones sobre su captura de este 25 de diciembre.

A través de una entrevista que otorgó a Noti 7, el hombre dio su versión de lo que en su punto de vista sucedió.

"Había un muchacho que estaba tomando y dejó un arma en el asiento de mi carro y se me había olvidado que tenía otra arma en el carro. Me bajé a comprar a la tienda y (los policías) me registraron el carro", explicó.

El hombre negó que él haya estado disparando al aire como se habría dicho. Además, negó que se encontrara bajo efectos de licor y resaltó que no consume bebidas alcohólicas.

Mario "N" confesó sentirse mal emocionalmente ya que al ser Navidad él quisiera estar al lado de su hijo de cinco meses.

También resaltó que el carro en el que se desplazaba no era de su propiedad, por lo que considera que se vulneró su privacidad y que las armas estaban dentro del carro, no las portaba dentro de sus prendas.