"Thalía la más viral" baila al ritmo del dembow y surgen las comparaciones

¿Thalía o Yailin? El dembow ahora suena con acento mexicano.

La cantante mexicana ha vuelto a ser viral luego de publicar un video en el que compartió un adelanto de lo que parece ser su próximo lanzamiento musical, debido a que la pista es muy parecida al éxito de la rapera dominicana.

Thalía sorprendió a sus seguidores al compartir una grabación en la que baila al ritmo del dembow, casi idéntico al utilizado en el tema Bing bong de Yailin la más viral.

Al escuchar la nueva propuesta de la artista, los fanáticos no tardaron en compararla con Yailin: "Thalía la más viral, se pasó", "mejor otra novela", "esto no es lo tuyo" y "no más falta que diga Bin Bong".

Por el momento, ninguna de las estrellas se ha pronunciado al respecto y la también actriz no ha revelado el nombre ni la fecha de estreno de su nuevo sencillo.