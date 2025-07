Crónica de la infidelidad captada en la kiss cam de Coldplay

-

CEO y directora de RH quedan expuestos en show de Coldplay.

Recientemente, un caso de infidelidad se ha viralizado en las redes, luego de que una pareja fuera captada en cámara durante el concierto de Coldplay, en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston, Estados Unidos, y te recopilamos todos los hechos que han surgido desde entonces.

16 de julio:

La presentación de Coldplay trascurría con normalidad hasta que Chris Martin pidió poner en funcionamiento la kiss cam, un formato de cámara que enfoca a algunas parejas del público de forma aleatoria. Cuando las personas aparecen en pantalla, deben darse un beso.

Esa noche, un amor prohibido fue dado a conocer al mundo por las cámaras del lugar, quedando en evidencia delante de miles de fanáticos, debido a que se separaron rápidamente al verse en la gran pantalla.

La reacción espontánea y nerviosa de ambos despertó la curiosidad de Martin, quien no pudo resistirse a comentar lo evidente: "Oh, miren a esos dos, o están teniendo una aventura o son muy tímidos".

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

17 de julio:

El público presente mantuvo sus teléfonos grabando durante todo el espectáculo, incluyendo el momento de incomodidad de la pareja, quienes se volvieron virales y fueron criticados duramente en las plataformas.

Los memes del suceso no tardaron en llegar, poniendo a la relación en el centro de burla de las redes sociales a nivel internacional.

Los memes sobre la situación no tardaron en llegar. (Foto: X)

La audiencia no tardó en encontrar información privada de ambos, como el nombre y lugar de trabajo de los protagonistas de la infidelidad. Andy Byron, el CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, la directora de recursos humanos de la misma empresa.

Andy Brion y Kristin Cabot trabajan para Astronomer. (Foto: X)

18 de julio:

El deporte no se quedó atrás y el equipo de béisbol Phillies recreó la escena del concierto con su pareja de mascotas, quienes salieron en la kiss cam del estadio para recrear la infidelidad de Andy y Kristin.

Los Phillies tenían una cámara de beso y la mascota del equipo recreó la aventura de los infieles de Coldplay. pic.twitter.com/VwgHlDkuRD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 19, 2025

El caso de infidelidad escala hasta el punto en el que el video es visto por Megan Kerrigan, la esposa de Andy Byron, con quien tiene dos hijos.

La demanda de bienes y el divorcio entre Byron y Kerrigan es inminente y, aunque aún no hay datos oficiales, la audiencia de redes ha comenzado a especular de cuánto dinero podría obtener la mujer engañada con la resolución de un juez.

Los reportes sobre el valor actual en el mercado de Astronomer indican que la compañía superó los mil millones de dólares, sumado a que The Economic Times plantea que Andy tendría un patrimonio entre 20 y 70 millones de dólares; la infidelidad le costará millones.

Andy se prepara para un divorcio millonario. (Foto: X)

19 de julio:

Los directivos de Astronomer comparten un comunicado en el que confirman que Andy Byron ha renunciado al cargo de CEO y están en búsqueda de un nuevo trabajador que respete y cumpla con los valores de la empresa.

"La compañía está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, ese estándar no se cumplió", dice el comunicado.

"Byron ha presentado su dimisión y la directiva la ha aceptado. Se comenzará la búsqueda inmediata de nuestro próximo director ejecutivo", concluye la junta.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.



Andy Byron has tendered his resignation, and… pic.twitter.com/aTTUhnnyVz — Astronomer (@astronomerio) July 19, 2025

20 de julio:

Astronomer no tardó en encontrar al candidato perfecto para reemplazar a Andy Byron. Se trata de Pete DeJoy, el cofundador de la empresa, la cual fue fundada en 2017.

En su trayectoria dentro de la compañía, Dejoy fue ascendido a vicepresidente senior en 2023 y tomó el puesto de director de producto en febrero de este año, sin imaginarse que se convertiría en el director ejecutivo cinco meses después.

Pete DeJoy asume el mando en mando de Astronomer tras la renuncia de Andy Byron. (Foto: X)

Tras los acontecimientos accidentales del 16 de julio, Chris Martin, vocalista de Coldplay, ha decidido dar un anuncio previo al inicio de la kiss cam para evitar cualquier incidente.

"Nos gustaría saludar a algunos de ustedes en la multitud. Vamos a usar nuestras cámaras y poner a algunos de ustedes en la pantalla grande, así que, por favor, si no se maquillaron, háganlo ahora", comenta Martin en su más reciente show.