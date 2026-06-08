Selección Femenina recibe a El Salvador en casa universitaria

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La Azul y Blanco volverá a la actividad este martes cuando enfrente a su similar de El Salvador en un partido amistoso de la fecha FIFA de junio que servirá como parte de la preparación del equipo dirigido por Karla Maya.

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El encuentro se disputará en el estadio Revolución, escenario ubicado en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El duelo está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde y contará con entrada gratuita para todos los aficionados que deseen apoyar al combinado nacional.

En la convocatoria guatemalteca destaca por la presencia de varias futbolistas legionarias y que forman parte de la base del proyecto de la entrenadora mexicana. Entre las principales figuras sobresale la goleadora Aisha Solórzano, Acacia Edwards, Jeremy Myvet, Samantha López y el regreso de Marisol Stosich.

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Guatemala El Salvador

09 de junio 2026 ⏱️3:00pm

️ Estadio Revolución

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Este compromiso forma parte del actual microciclo de trabajo de la selección mayor femenina y permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir consolidando una plantilla competitiva para los desafíos venideros.