"El mejor 10 de Guatemala": Las palabras del "Pescado" Ruiz sobre el "Moyo" Contreras

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Si hay alguien que sabe lo que significa hacer historia con el balón en los pies, es Carlos el "Pescado" Ruiz. Por eso, uno de los momentos más emotivos y comentados en el partido de despedida de José Manuel el "Moyo" Contreras fue, sin duda, el enorme abrazo y las palabras llenas de cariño que el histórico goleador de la selección de Guatemala le dedicó a su gran amigo.

Ruiz no escatimó en aplausos y soltó una frase contundente: "Para mí, el "Moyo" es el mejor futbolista creativo número 10 del futbol de Guatemala".

Carlos Ruiz y el "Moyo" Contreras, durante el partido de despedida del ahora exjugador de Comunicaciones. (Foto: Juan Manuel Mijangos)

A pesar que dentro de la cancha fueron rivales, pues Ruiz tiene su historia con Municipal, el exdelantero guatemalteco no tuvo problemas para felicitar a Comunicaciones FC por organizar un homenaje tan significativo, asegurando que el club se convirtió en un gran ejemplo para el país al consentir y devolverle al "Moyo" un poco de lo que él les regaló durante más de dos décadas de carrera profesional.

“ Crecí en Municipal, pero creo que la gente inteligente entiende el por qué estoy acá y el cariño que le tengo al "Moyo" ” Carlos Ruiz, exdelantero, guatemalteco

El escenario de una despedida inolvidable

Estas palabras de aliento cobraron vida en el Estadio Cementos Progreso, donde Contreras cerró una trayectoria de ensueño que incluyó noches y tardes de alegría con los aficionados cremas.

La casa de Comunicaciones recibió a los amigos del "Moyo", muchos viejos conocidos del futbol guatemalteco, que disfrutaron junto al 10. "Me sentí muy bien de estar acá, porque era algo que quería hacer, estar con el "Moyo" y con su familia", señaló el "Pescado".