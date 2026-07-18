"El mejor 10 de Guatemala": Las palabras del "Pescado" Ruiz sobre el "Moyo" Contreras

Si hay alguien que sabe lo que significa hacer historia con el balón en los pies, es Carlos el "Pescado" Ruiz. Por eso, uno de los momentos más emotivos y comentados en el partido de despedida de José Manuel el "Moyo" Contreras fue, sin duda, el enorme abrazo y las palabras llenas de cariño que el histórico goleador de la selección de Guatemala le dedicó a su gran amigo.
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Ruiz no escatimó en aplausos y soltó una frase contundente: "Para mí, el "Moyo" es el mejor futbolista creativo número 10 del futbol de Guatemala".
A pesar que dentro de la cancha fueron rivales, pues Ruiz tiene su historia con Municipal, el exdelantero guatemalteco no tuvo problemas para felicitar a Comunicaciones FC por organizar un homenaje tan significativo, asegurando que el club se convirtió en un gran ejemplo para el país al consentir y devolverle al "Moyo" un poco de lo que él les regaló durante más de dos décadas de carrera profesional.
El escenario de una despedida inolvidable
Estas palabras de aliento cobraron vida en el Estadio Cementos Progreso, donde Contreras cerró una trayectoria de ensueño que incluyó noches y tardes de alegría con los aficionados cremas.
La casa de Comunicaciones recibió a los amigos del "Moyo", muchos viejos conocidos del futbol guatemalteco, que disfrutaron junto al 10. "Me sentí muy bien de estar acá, porque era algo que quería hacer, estar con el "Moyo" y con su familia", señaló el "Pescado".