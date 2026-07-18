El último baile del "Moyo": Así fue el partido de despedida de José Manuel Contreras

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Bajo los focos del Estadio Cementos Progreso, el corazón de la afición alba se aceleró al unísono: era la última vez que José Manuel el "Moyo" Contreras, el último gran diez del futbol guatemalteco, pisaba el césped de su casa. Un ambiente cargado de nostalgia para despedir al ídolo que transformó sus botines en leyenda.

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El "Moyo" cruzó el túnel y entró a la gramilla arropado por el calor de su familia. El capitán crema cedió ante la emoción y las lágrimas inundaron sus ojos, un llanto que se reflejó de inmediato en el rostro de su hija y de su esposa.

José Manuel Contreras, junto a su familia, en su partido de despedida. (Foto: Orlando Chile Monroy)

Sobre el terreno de juego, una auténtica lluvia de estrellas se reunió para custodiar los últimos destellos de su magia en un partido de exhibición inolvidable entre Los Amigos del "Moyo" y la actual plantilla crema.

Sin muchas complicaciones, los goles empezaron a llegar para el cuadro crema, como era de esperarse. Dewinder Bradley, Anderson Ortiz, Karel Espino, Axel De la Cruz, se reflejaron en el marcador, pero el momento más eufórico fue al minuto 38, cuando el tiempo pareció detenerse por última vez.

La afición crema despidió a su ídolo en el Estadio Cementos Progreso. (Foto: Orlando Chile Monroy)

Con la sutileza de los grandes genios, el "Moyo" acomodó el balón y firmó un golazo de tiro libre; una pintura majestuosa, que hizo recordar aquellas definiciones en sus mejores tiempos con la camiseta crema. En el segundo tiempo, el 10 volvió a marcar, en esta ocasión desde el punto penal y ahora con la camiseta de Los Amigos del "Moyo" (7-1).

Goool de José Manuel Contreras



Yo vi jugar al Moyo pic.twitter.com/LbPcGR6Yem — Futboleros (@futbolerosgt) July 18, 2026

En la cancha, Contreras se reencontró con viejos conocidos; con amigos. Un abrazo cargado de emociones con Carlos el "Pescado" Ruiz fue una de las postales de la noche; de igual manera, el saludo con Agustín Herrera. Cada uno de los que estaban en el césped tiene una historia especial con el 10, las sonrisas y los apretones de mano lo demostraron.

José Manuel Contreras junto a Carlos el "Pescado" Ruiz. (Foto: Juan Manuel Mijangos)

El futbol de Contreras no solo se midió en el brillo de sus 12 títulos de Liga Nacional, el histórico hexacampeonato o la mítica Liga CONCACAF 2021; se midió en el arte de su pegada y en la resiliencia de un hombre que superó la adversidad.

“ Sé que no estamos pasando por el mejor momento, pero demostremos que también en los momentos duros sabemos apoyar ” José Manuel Contreras, exjugador de Comunicaciones

Aunque el tramo final de su carrera conoció las tensiones del banquillo, esta noche fue el bálsamo perfecto. El dorsal número diez se despidió de las canchas para asumir la gerencia deportiva del club de sus amores.

Se retira el futbolista, pero permanece el mito que le devolvió la grandeza a Comunicaciones y la poesía al balompié guatemalteco. ¡Hasta siempre, Capitán!