FUERTE VIDEO: Comando armado ataca a tiros a integrantes de un picop

Varios hombres armados descendieron de dos camionetas tipo agrícola y abrieron fuego contra un picop cuando circulaba en plena marcha.
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El hecho quedo grabado por cámaras de seguridad instaladas en el ingreso a San Miguel Dueñas, sobre la ruta que comunica este municipio con San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez, la noche del 18 de julio.
Los hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes del picop, les bloquearon el paso e iniciaron a disparar descontroladamente contra el transporte.
Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.
Los disparos se extendieron logrando que impactaran a tres personas a bordo del picop; dos de ellas murieron.
Mientras que otra persona resultó gravemente herida por los proyectiles de fuego.
Los atacantes abrieron las puertas del picop y continuaron disparando para asegurarse de consumar el ataque.
Posteriormente, escaparon del lugar dejando a las víctimas en el interior del vehículo.