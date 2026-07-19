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FUERTE VIDEO: Comando armado ataca a tiros a integrantes de un picop

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 07:24
Sujetos armados emboscaron a un picop durante la noche del sábado.&nbsp;(Foto: captura de video)

Sujetos armados emboscaron a un picop durante la noche del sábado. (Foto: captura de video)

Varios hombres armados descendieron de dos camionetas tipo agrícola y abrieron fuego contra un picop cuando circulaba en plena marcha.

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El hecho quedo grabado por cámaras de seguridad instaladas en el ingreso a San Miguel Dueñas, sobre la ruta que comunica este municipio con San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez, la noche del 18 de julio.

Los hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes del picop, les bloquearon el paso e iniciaron a disparar descontroladamente contra el transporte.

Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.

Los disparos se extendieron logrando que impactaran a tres personas a bordo del picop; dos de ellas murieron.

Mientras que otra persona resultó gravemente herida por los proyectiles de fuego.

Los atacantes abrieron las puertas del picop y continuaron disparando para asegurarse de consumar el ataque.

Posteriormente, escaparon del lugar dejando a las víctimas en el interior del vehículo.

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