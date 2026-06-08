"Estoy en casa con mi familia", dice el futbolista danés Christian Eriksen

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Tras desplomarse el domingo en el campo durante un encuentro amistoso, el mediocampista danés Christian Eriksen anunció en sus redes que ya está en su hogar. La situación recordó a lo sucedido en pleno partido de la Eurocopa en 2021, cuando el jugador sufrió un paro cardíaco.

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"He hablado con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y está animado. Se espera que pueda recibir rápidamente la autorización para salir (del hospital) y volver a casa", declaró el médico de la selección Morten Boesen, horas antes de que el futbolista se pronunciara.

Eriksen fue atendido inmediatamente debido a los antecedentes médicos del futbolista.

No se ha difundido ninguna información sobre el origen del desvanecimiento ni el impacto del mismo en la carrera deportiva del jugador, que lleva un desfibrilador desde la emergencia sufrida en 2021.

"Cuidamos bien a los jugadores y al cuerpo técnico y nos mantenemos en contacto regular con ellos", añadió Boesen.

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El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 de un amistoso contra Ucrania disputado en Odense, en el centro del país.

Los equipos de emergencia saltaron inmediatamente a la cancha para atenderlo y el partido fue anulado por el árbitro un cuarto de hora más tarde.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de pie y subir a una ambulancia por sus propios medios, precisó el médico tras el incidente. El jugador fue trasladado al centro hospitalario universitario de Odense.

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Este desvanecimiento hizo recordar por momentos el paro cardíaco que el jugador sufrió hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Tras aquel suceso le fue implantado un desfibrilador subcutáneo y pudo retomar su carrera profesional a principios de 2022, a ocho meses del paro cardíaco.