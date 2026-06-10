Las lluvias se intensificarán desde este miércoles por tormenta tropical "Cristina"

El paso de la tormenta seguirá afectando al territorio nacional.
EN CONTEXTO: Tormenta tropical "Cristina" se dirige a El Salvador, pero deja lluvias en el país
La tormenta tropical Cristina continúa su desplazamiento con dirección hacia El Salvador, mientras las autoridades guatemaltecas mantienen un monitoreo permanente de su evolución debido a los efectos indirectos que podría generar en el país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), al tocar tierra salvadoreña, la tormenta se debilitará; sin embargo, debido a la cercanía con el país, se pronostica el incremento de las lluvias entre miércoles y viernes, especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacifico, Altiplano Central y Occidente done se pueden presentar los mayores acumulados.
Actualmente la tormenta tropical se encuentra ubicada sobre la zona naranja del Plan Operativo.
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pide a los habitantes de zonas costeras evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.
Además, recomienda identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras, preparar la mochila de las 72 horas y revisar el Plan Familiar de Respuesta.