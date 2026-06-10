Esposos roban joyas valoradas en más de Q500 mil

Los implicados habrían ingresado a la joyería para sustraer lujosas piezas.
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Una pareja es señalada por las autoridades de participar en el robo de joyas valoradas en más de medio millón de quetzales de una joyería, caso por el que ambos ya se encuentran bajo investigación.
La más reciente captura fue la de Flor de María Morales Estrada, de 45 años, quien fue detenida por investigadores de la DEIC en la zona 1 de Chimaltenango.
La mujer tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo agravado, emitida por un juzgado de ese departamento.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), Morales Estrada es esposa del salvadoreño Henry Arce Ibáñez, de 34 años, quien fue capturado el lunes pasado en la colonia Vivibien, zona 5 de la capital.
De acuerdo con las pesquisas, ambos habrían participado en el robo ocurrido el 29 de abril del presente año, cuando presuntamente ingresaron a una joyería ubicada en Chimaltenango y sustrajeron piezas valoradas en aproximadamente Q600 mil.
Las autoridades indicaron que la captura de la mujer forma parte del seguimiento a las investigaciones que buscan esclarecer por completo el caso y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.