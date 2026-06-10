Estaba con un grupo de amigos en un balneario y terminó sin vida

La víctima fue interceptada por un hombre armado que lo atacó sin mediar palabra.
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Kevin Manolo González Cano, de 35 años, murió durante un ataque armado ocurrido en el balneario Las Escobas de Puerto Barrios.
Según testigos, un grupo de amigos disfrutaba en el lugar, pero cuando González se dispuso a comer, fue atacado a tiros por un hombre que se le acercó sin mediar palabra.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente.
El cuerpo de la víctima quedó a la orilla del río, mientras la autoridades hallaron más de diez casquillos de proyectil de arma de fuego.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen.