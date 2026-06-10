Lo sorprenden en la Interamericana conduciendo una camioneta robada

Un segundo capturado fue sorprendido conduciendo un picop que también tenía reporte de robo.
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Dos hombres fueron capturados en distintos operativos policiales tras ser sorprendidos conduciendo vehículos que contaban con reporte de robo, informaron las autoridades.
Investigadores de la Dipanda reportaron la aprehensión de Max "N", de 32 años, en el kilómetro 40 de la ruta Interamericana.
El hombre viajaba en la camioneta con placas P106HYH, la cual tenía una denuncia de robo vigente desde el 7 de agosto de 2023.
El vehículo había sido sustraído en la colonia Sausalito, zona 3 de Chinautla.
El segundo caso ocurrió en jurisdicción de Santa María de Jesús, donde agentes de la Comisaría 74 detuvieron a José "N", de 40 años, quien conducía un picop que había sido robado el lunes pasado en ese mismo municipio.
Tras verificar los registros correspondientes, los agentes procedieron a su detención.
Las autoridades indicaron que ambos capturados fueron puestos a disposición de un juzgado competente, donde deberán solventar su situación legal por los hechos que se les atribuyen.