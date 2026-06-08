Pretendía ingresar un televisor a su pareja e hijo recluidos en la Granja Canadá

La pareja e hijo de la mujer están recluidos en este centro carcelario por varios delitos, entre ellos, asesinato.
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Durante la mañana de este lunes 8 de junio, la Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la captura de una mujer que intentaba ingresar un televisor a la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.
La PNC identificó a la mujer como Karina "N", de 40 años, alias " La Morena" y según las primeras investigaciones, pretendía entregar el televisar a su pareja y su hijo, quienes permanecen sin libertad en este centro carcelario.
Karina fue detenida en un puesto de control que mantienen policías de la comisaría 31. Además, se conoce que fue descubierta en un acceso no permitido, por el que intentó burlar a las fuerzas de seguridad.
Acusados de asesinato
Según las investigaciones sobre los reclusos, se determinó que la pareja de Karina "N" cumple condena por asesinato y plagio o secuestro.
Mientras, su hijo también permanece en este centro carcelario por el delito de asesinato.