Estas serán las rutas alternas por avances del AeroMetro esta semana

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Se realizarán trabajos en las torres 2 y 3 como parte de los avances del AeroMetro.

Durante esta semana se realizarán trabajos como parte de la fase 5 de la estación 1 del AeroMetro, en la zona 9 de la ciudad capital.

Las autoridades municipales han dado a conocer las rutas alternas y desvíos que se tendrán en estos días para evitar complicaciones en el tránsito.

Dichas labores se efectuarán de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente.

Torre 2

De este lunes 8 al miércoles 10 de junio se tendrán labores en la torre 2, por lo que se realizarán desvíos hacia la calle Montúfar, en la 11 calle y en la 5a. avenida, también si se dirige hacia la zona 10, podría ingresar por la 4a. o 5a. avenida y en la 14 calle.

Asimismo, se podría utilizar como ruta alterna hacia el bulevar Liberación por medio de la 13 calle, según indicaron las autoridades.

Torre 3

Los trabajos en la torre 3 se realizarán del miércoles 10 al viernes 12 de junio. Estos días se podrán utilizar los desvíos por la calle Montúfar en la 11 calle y 2a. avenida.

En cambio, los conductores que se dirijan hacia la zona 10 podría acceder por la 4a. avenida y 14 calle, o bien, hacia el bulevar Liberación por medio de la 13 calle.

Los sectores en donde se realizarán los montajes de las torres, se tendrán cierres, por lo que tome en cuenta las recomendaciones dadas.