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Este es el "plan estratégico" de la PNC para vivir el Mundial

  • Por Jessica González
10 de junio de 2026, 08:51
Vive esta fiesta deportiva con seguridad y precaución. (Foto: Shutterstock)

Vive esta fiesta deportiva con seguridad y precaución. (Foto: Shutterstock)

La fiesta mundialista esta por arrancar y las autoridades hacen un llamado para disfrutarla con prevención.

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Este 11 de junio arranca el Mundial 2026, por ello, la Policía Nacional Civil (PNC), dio a conocer un plan estratégico de seguridad y prevención vial con el objetivo de que los guatemaltecos puedan vivir esta fiesta deportiva en un ambiente de seguridad y respeto a la ley. 

"Como parte de las acciones, se instalarán puestos de control y operativos de alcoholemia en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia. Toda persona sorprendida conduciendo bajo efectos de licor o estupefacientes será consignada conforme a la ley", dice parte del comunicado. 

Además, reforzarán las acciones de protección a la niñez y adolescencia, "sancionando la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad y atendiendo situaciones que pongan en riesgo su integridad".

Las autoridades estarán realizando patrullajes preventivos en áreas comerciales, centros recreativos y lugares de concentración para garantizar un orden. 

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