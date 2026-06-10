Este es el "plan estratégico" de la PNC para vivir el Mundial

La fiesta mundialista esta por arrancar y las autoridades hacen un llamado para disfrutarla con prevención.
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Este 11 de junio arranca el Mundial 2026, por ello, la Policía Nacional Civil (PNC), dio a conocer un plan estratégico de seguridad y prevención vial con el objetivo de que los guatemaltecos puedan vivir esta fiesta deportiva en un ambiente de seguridad y respeto a la ley.
"Como parte de las acciones, se instalarán puestos de control y operativos de alcoholemia en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia. Toda persona sorprendida conduciendo bajo efectos de licor o estupefacientes será consignada conforme a la ley", dice parte del comunicado.
Además, reforzarán las acciones de protección a la niñez y adolescencia, "sancionando la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad y atendiendo situaciones que pongan en riesgo su integridad".
Las autoridades estarán realizando patrullajes preventivos en áreas comerciales, centros recreativos y lugares de concentración para garantizar un orden.