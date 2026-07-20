Esto pasó con los pasajeros del bus accidentado en Suchitepéquez

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El accidente dejó a varias personas heridas y trasladadas al Hospital de Tiquisate, Escuintla.

EN CONTEXTO: Bus lleno de pasajeros pierde el control y se accidenta en Suchitepéquez

Durante la mañana de este domingo 19 de julio se reportó que un transporte colectivo sufrió un accidente de tránsito el kilómetro 126 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, dejando a varias personas heridas.

El bus habría volcado luego que el conductor perdiera el control tras la explosión de un neumático, lo que provocó que el vehículo saliera de la ruta.

Cuerpos de socorro y vecinos auxiliaron a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas al Hospital de Tiquisate, Escuintla, debido a que presentaban heridas que necesitaban atención médica.

El bus terminó en una hondonada luego que el conductor perdiera el control del vehículo. (Foto: Redes Sociales)

El Ministerio de Salud y Asistencia Social y dicho centro asistencial informaron esta noche, que en total de este accidente se atendieron a 15 personas, las cuales estuvieron bajo observación y en tratamiento debido a los golpes que sufrieron en el percance.

Al garantizar que cada uno de los pacientes se encontraba estable los dieron de alta, por lo que ninguna de las víctimas se encuentra en el hospital.

Por aparte, hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.