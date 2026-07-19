Lo que se sabe del joven que atacó a su padre en una vivienda de zona 16

Vecinos se reunieron afuera de una vivienda tras escuchar gritos de auxilio; minutos después, las autoridades confirmaron una escena del crimen en la residencia.
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Gritos y ruido alarmaron a los vecinos del condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú ll, ubicado en zona 16, la madruga del sábado 18 de julio.
Los residentes decidieron denunciar el hecho ante la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haber intentado auxiliar a su vecino.
Según sus declaraciones, tocaron insistentemente la puerta e intentaron comunicarse con su vecino por teléfono pero no obtuvieron respuesta, lo que habría llamado la atención, luego de los gritos de auxilio.
Cuando los agentes de la PNC llegaron, un joven abrió la puerta e indicó que nada pasaba y que su padre estaba durmiendo por lo que debían retirarse.
Sin embargo, los agentes decidieron inspeccionar la vivienda y observaron que en la habitación de lavado había rastros de sangre y en el lugar localizaron a un hombre de 70 años sin signos vitales.
El joven al verse expuesto declaró a las autoridades que era hijo de la víctima y señaló que tras una discusión mientras ingerían bebidas alcohólicas, habría atacado a su padre con un cuchillo.
El joven fue capturado e identificado como Camilo "N", de 26 años, y posteriormente trasladado a tribunales para continuar con la investigación.