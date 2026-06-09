De ruinas olvidadas a joya turística: El rescate de La Vega del Cobán

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El sitio arqueológico La Vega del Cobán en San Cristóbal Acasaguastlán revela la historia maya del Valle del Motagua con 110 estructuras y un museo de cerámica preclásica.

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A tres kilómetros de la cabecera municipal se ubica el sitio arqueológico La Vega del Cobán, cuyas ruinas datan del año 900 antes de Cristo.

Inocente Cordón, párroco de San Cristóbal Acasaguastlán, fue uno de los primeros en realizar reportes sobre el lugar, pues era habitado por indígenas en 1875.

Desde 2004, arqueólogos trabajan en el lugar para desenterrar más vestigios. (Foto: Archivo)

Posteriormente, en 1943, una expedición arqueológica comandada por investigadores extranjeros reportó los vestigios del centro ceremonial, la acrópolis central y el juego de pelota.

En 1996, se realizó un levantamiento arqueológico localizando tres km² que comprenden un área habitacional con estructuras diversas en función y forma.

Algunas piezas han sido encontradas en viviendas particulares. (Foto: Wílder López/Colaborador)

Un año después se desarrolló el Proyecto Arqueológico Motagua Medio, comandado por el arqueólogo Héctor Paredes, quien desarrolló investigaciones multidisciplinarias en La Vega.

El programa se amplió para realizar excavaciones en varios sitios del municipio, localizando siete más, identificados como El Chaparro, El Remolino, La Molienda, San Antonio, San José, El Divisadero y Plazuela.

El museo abre todos los días, de 9:00 a 15:30 horas, y la entrada es gratuita. (Foto: Wílder López/Colaborador)

El arqueólogo Luis Alberto Romero, graduado de la Facultad de Historia de la Universidad de San Carlos, comentó que trabajó con Paredes durante las excavaciones, cuando era practicante.

A finales de 2004, Paredes falleció, pero los trabajos continuaron por dos temporadas más, hasta que la falta de fondos obligó a los investigadores a suspenderlos.

Los senderos evocan los pasos utilizados por los antiguos habitantes. (Foto: Wílder López/Colaborador)

Una década después, a Romero se le dio la oportunidad de trabajar en el proyecto de conservación y rescate de los vestigios para la atracción de turismo nacional e internacional. Desde entonces, estudiantes de arqueología trabajan en diez estructuras, que se prevé tener por completo en 15 años.

"La idea es que el sitio arqueológico cuente con un museo para exhibir los objetos encontrados; además de un espacio para conferencias, biblioteca y laboratorio para el análisis de los materiales que se extraen", indicó Romero.

Parte del patrimonio arqueológico de la región se conserva en el recinto. (Foto: Wílder López/Colaborador)

Actualmente, el recinto cuenta con 110 estructuras en las cinco manzanas de terreno, las cuales se encuentran protegidas de los depredadores para su preservación.

No puedes faltar al museo

Si deseas observar piezas únicas, también puedes ir al museo del lugar; este abre todos los días de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde y ofrece una mirada a los antiguos habitantes del Valle del Motagua.

En el sitio se aprecian plataformas que fueron construidas con piedra por una antigua civilización. (Foto: Archivo)

"Acá se conservan los vestigios de la cimentación de las viviendas y múltiples artefactos en la superficie", informó la encargada, Silvia Oliva.

Vasijas, ollas y demás piezas de cerámica utilizadas desde el preclásico hasta la época colonial están expuestas en el interior del recinto.

"Cuarenta de ellas presentan decoración incisa con una serie de diseños y patrones que reflejan espacios temporales de utilización", detalló Oliva.