Fallece el actor Chuck Norris tras sufrir complicaciones médicas

El actor de 86 años, presentó complicaciones médicas desde el 19 de marzo.
OTRAS NOTICIAS: ¿Puede Guatemala regular el acceso de menores a las redes sociales?
A través de una publicación en redes sociales, los familiares del actor estadounidense confirmaron su muerte.
Chuck Norris se convirtió en un ícono de los años 80 y 90 por ser protagonista de películas como Delta Force y la serie de televisión Walker, Texas Ranger.
Además, fue campeón de karate y ayudó a popularizar esta disciplina en los Estados Unidos.
Este 20 de marzo se confirmó su muerte.
"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él", se lee en parte del pronunciamiento.
Su fallecimiento se debió a complicaciones médicas que presentó días antes, por lo que se mantuvo hospitalizado en un centro médico de la isla de Kauai, en Hawái.
Tras su muerte su familia solicitó privacidad afirmando: "por favor, sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz".