Walter Mazariegos aún tiene un obstáculo pendiente para seguir como rector de la USAC

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La toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período al frente de la USAC, podría verse empañado por la carencia de un requisito, coinciden analistas consultados por Soy 502.

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Aunque el panorama pareciera despejado para que Walter Mazariegos inicie su segundo período al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), hay un obstáculo para que esto suceda, como estaría previsto, el próximo 1 de julio.

Se trata de la presentación de su finiquito, requisito que emite la Contraloría General de Cuentas y que dejaría en segundo plano los asuntos jurídicos que se manejan en otras instancias y organismos de Estado.

Por el momento, analistas recordaron que la Corte de Constitucionalidad (CC) firmó las resoluciones que confirman la elección de Mazariegos como rector de la USAC para los próximos cuatros años, pese a las manifestaciones de opositores a su permanencia en dicho cargo.

Walter Mazariegos fue electo para un segundo período al frente de la USAC, en un proceso calificado de fraudulento y anómalo. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, también aclaran que, el tema del finiquito podría ser un tropiezo para la toma de posesión y no descartan que a última hora, Mazariegos podría hacer valer alguna otra maniobra realizada en los reglamentos internos en contraposición a lo establecido en la Ley Orgánica de la USAC, en cuanto a que debe asumir el cargo el decano de mayor antigüedad.

Escudo protector

Para el analista independiente, Renzo Rosal, el panorama esta despejado para que Mazariegos tome posesión del cargo en tres semanas por un segundo período al frente de la USAC, aunque lo resume como una manera anómala e ilegal.

Calificó como lamentablemente que la CC se haya convertido en su principal escudo protector, puesto que le favoreció al dejar sin efecto la serie de recursos que se han presentado en su contra.

El analista independiente Renzo Rosal considera que la CC se ha convertido en el "escudo protector" de Mazariegos. (Foto: Linkedin Renzo Rosal /Soy 502)

Con lo anterior, aseguró que el resultado —salvo que ocurra algo particular no en lo jurídico, sino desde el punto de vista político social—, no variaría, aunque no descarta que pueda cambiar con movilizaciones o acciones muy fuertes, pero por el momento, el camino esta despejado para que actual rector de la USAC se instale para un nuevo período.

En tanto "la CC lo siga respaldando estamos perdidos", apuntó y expuso que es un precedente que puede ser perjudicial para el próximo proceso electoral, sobre todo porque se ha utilizado como un instrumento político para algunos actores (a favor de unos y en contra de otros), lo que podría beneficiar a ciertos candidatos el próximo año.

Sin finiquito

Carmen Aída Ibarra, directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, compartió lo expresado por Rosal en cuanto a que en lo jurídico las cartas ya están sobre la mesa, pues le ha limpiado el camino al rechazar las acciones legales en contra de su elección y considera que el panorama no podría variar.

Sin embargo, considera que la falta de finiquito podría entorpecer la toma de posesión de Mazariegos y es algo con lo que tendrá que lidiar, por tratarse, directamente de un asunto relacionado con una denuncia interpuesta por la CGC.

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que el finiquito podría frenar la toma de posesión de Mazariegos. (Foto: Archivo/Soy502)

Con esto, Ibarra dice que pese a que la CC le "limpie el camino", no sólo persisten las denuncias de la CGC sino también ésta sujeta a lo que el Ministerio Público (MP) realice en la investigación.

Agrega que podría existir otro problema, pues la Ley Orgánica de la USAC establece que cuando hace falta el rector, este es sustituido por el decano más antiguo, por lo tanto, al llegar la fecha y no tiene "finiquito", lo interesante seria ver si asume sin cumplir este requisito, o bien se efectúa lo que establece su normativa vigente.

No obstante, Ibarra no descarta que Mazariegos pueda efectuar una maniobra para poder mantenerse en el cargo por lo próximos cuatro años, ya que recordó que en sus funciones como autoridad en la USAC modificó los reglamentos vigentes.

"Si no puede arrancar el segundo período, según la Ley tendría que asumir el decano más antiguo, pero hay que recordar que el año pasado Mazariegos modificó los reglamentos que establecen que, ante la ausencia de directores, decanos y el propio rector, que no tienen sustitutos, siguen al frente de los cargos quienes este en el desempeño", explica.

Con esto, advierte que sería Mazariegos quien continúe en el cargo, en tanto exista quien lo sustituya, por lo que pueden pasar los cuatro años con un rector en estas condiciones, lo cual "sería una controversia, sí lo que se aplica es lo que dice la ley o bien si se hace lo que dictan los reglamentos internos".

Más dudas que certezas

La consultora asociada del Centro para la Investigación Económicas Nacionales (CIEN), María Isabel Bonilla, indicó que la reelección del rector de la USAC ha sido polémica desde un principio, con descontento por este proceso que incluye "el ir y devenir" de recursos.

Bonilla recomendó que, aunque existe en una obstinación por asumir un nuevo período al frente de la rectoría de la USAC por parte de Mazariegos, lo importante es que quienes lo rodean, por la institucionalidad de esta casa de estudios deberían de hacer un alto a sus pretensiones.

Dijo que lo prudente sería revisar y evaluar lo sucedido, pues tendrá que dirigir la universidad estatal con el rechazo manifiesto de varios sectores y además de reflexionar sobre si cumplió o no los requisitos, hay que tener certeza para tomar decisiones como la contratación de personas, obras y servicios, así como el impulso de programas, que quedarán en sus manos.

Concluyó en que, pese a que el finiquito podría frenar la estadía de Mazariegos para un segundo período, también sería oportuno que el rector se haga un "autoexamen" de las condiciones que llevaría a la rectoría de la USAC, con más dudas que certeza.