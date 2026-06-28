Fraijanes da la sorpresa al eliminar a Mixco en la Supercopa Bantrab

-

Contra todo pronóstico y tras un duelo lleno de emociones, Fraijanes protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final de la Supercopa Bantrab al eliminar en la tanda de penales a Mixco, equipo de la Liga Nacional.

OTRAS NOTICIAS: Canadá bate in extremis a Sudáfrica y es el primer equipo en octavos del Mundial

El conjunto cafetalero se impuso 8-7 desde los once pasos, luego de empatar 2-2 en el estadio Julio Martínez.

Los chicharroneros se adelantaron en los primeros minutos gracias a un golazo de Julio César Cruz, quien sorprendió al guardameta rival con un potente remate desde fuera del área.

Mixco administró la ventaja durante buena parte del encuentro, pero cuando el tiempo se agotaba apareció Darwin Díaz para igualar el marcador y enviar el partido a la prórroga.

Los chicharroneros dejaron escapar la clasificación pese a ponerse en ventaja en dos ocasiones. (Foto: Eddy Recinos / Nuestro Diario)

En el tiempo extra, Jean Márquez volvió a poner en ventaja a los mixqueños con otro espectacular disparo de larga distancia que parecía encaminar la clasificación.

Sin embargo, Fraijanes no bajó los brazos y Axel Elías marcó el 2-2 definitivo para llevar la definición al punto penal.

View this post on Instagram A post shared by Deportes Bantrab (@deportesbantrab)

Desde los once pasos, Mixco llegó a tener la clasificación en sus manos, pero los fallos en la muerte súbita terminaron por condenarlo.

El arquero Gianluca Cumes se convirtió en el héroe al anotar el penal decisivo que selló la histórica clasificación de Fraijanes, recién ascendido a la Primera División, a los cuartos de final del torneo.

Fernando Arce escapándose con el esférico ante la cobertura del chileno Nicolás Maturana. (Foto: Eddy Recinos / Nuestro Diario)

En otras canchas

En la jornada dominical también aseguraron su boleto a los cuartos de final Chiquimulilla y Santa Lucía tras imponerse a Toros de Taxisco y Acatenango, respectivamente. El sábado habían hecho lo propio Antigua, Nueva Santa Rosa, Municipal R-19 y Xelajú.