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¡Fuerte accidente! Conductor impacta contra un camión (video)

  • Por Jessica González
28 de abril de 2026, 12:11
El accidente quedó grabado. (Foto: captura de video)

El accidente quedó grabado. (Foto: captura de video)

El conductor salió expulsado tras el fuerte impacto.

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Un fuerte accidente se registró este martes en Quetzaltenango.

Un motorista invadió el carril contrario y terminó chocando de frente contra un camión en el kilómetro 225 de la Ruta Cito Zarco, jurisdicción de Cantel.

Las imágenes muestran el momento en que el motorista sale expulsado tras el fuerte impacto.

Estas son las imágenes: 

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del motorista.

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