Autoridades advierten por amenazas de "tiroteos" en centros educativos

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Todo comenzó con una advertencia de tiroteo que apareció en una escuela de Jalapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) informa que está investigando a los responsables de difundir mensajes que advierten sobre supuestos tiroteos dentro de escuelas del país, lo que ha provocado alarma y obligado a activar protocolos de seguridad.

Ante este panorama, la PNC afirma que a través de sus unidades de inteligencia y el Departamento de Delitos Cibernéticos, ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de originar y difundir estas falsas alarmas.

Asimismo, advierte que "estas acciones no son simples juegos; constituyen delincuencia en potencia. Este tipo de alertas falsas no solo saturan los recursos de emergencia, sino que pueden ser utilizadas como distractores o facilitadores por el crimen organizado. Aquellos que participan en la creación de estos mensajes están contribuyendo directamente al clima de inseguridad y serán tratados como delincuentes".

Por otro lado, este tipo de actos tienen consecuencias y los responsables de infundir temor público y pánico serán puestos a disposición de los juzgados correspondientes bajo cargos penales.

La PNC insta a los directores de escuelas y colegios a activar sus protocolos de seguridad de forma inmediata ante cualquier hallazgo. Denunciar de manera anónima al 110 y al 1510 cualquier.

El caso registrado en Jalapa

En un centro educativo privado, ubicado en la zona 2 de Jalapa, se halló un mensaje escrito en una pared de un baño de la institución, en el cual advertía de un "Tiroteo el 23/04/26 primer aviso".

Este hecho alarmó ya que indicaba que el jueves 23 de abril se daría el hecho armado; por lo que el colegio activó protocolos de seguridad en compañía de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Publico (MP).

Sin embargo, días después, salió a luz que todo se trata de una reto viral y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) ha emitido una alerta.