La gimnasta Daniella González mete a Guatemala en los Panamericanos 2027

Con una gran actuación en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica de Río de Janeiro, en Brasil, la guatemalteca Daniella González logró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y al Campeonato Mundial 2026 en Frankfurt, Alemania.
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González hizo que la gimnasia rítmica guatemalteca volviera a una cita panamericana después de 16 años. De hecho, fue Esperanza Sandoval la última atleta nacional que representó al país en esta disciplina en los Panamericanos de Guadalajara 2011.
En suelo brasileño, Daniella destacó en cada uno de los concursos individuales, sumando un total de 91.5 puntos. La también guatemalteca Luisa Velásquez fue parte de la competencia en Brasil y consiguió 81.7 puntos a nivel individual.
Ambas atletas están clasificadas para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizará en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.