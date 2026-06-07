El quinto ranquin nacional de golf es dominado por Hugo Mayorga

El jugador, Hugo Mayorga, sacó su mejor golf en la segunda y tercera ronda, lo cual, fue suficiente para que conquistara el quinto ranquin mayor, en la categoría Caballeros Amateur, que se disputó en el Mayan Golf Club.
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El evento estaba inicialmente programado para disputarse en el Guatemala Country Club, zona 11 capitalina; sin embargo, por cuestiones de logística, fue trasladado a pocos días de su realización, hacia el Mayan Golf Club, Villa Nueva.
Ahí, Mayorga (Club Campestre San Isidro), tuvo una primera ronda un tanto complicada, tirando para +78; pero su mejor golf lo demostró a partir del segundo día, donde finalizó con un -1 bajo el par.
En la tercera jornada afianzó su juego, logrando 72, y consiguiendo el par del campo. Con ello, conquistó un score final de 221, para llevarse la victoria.
La segunda posición, fue para Eduardo Rodas (Guatemala Country Club), quien también tiró 221 (+5); mientras que, a tercera plaza la ocupó Jorge Arzú Arrivillaga (El Pulté Golf), con un 223 (+7).
La división de Caballeros Senior, fue dominadas por Henry Anderson (Hacienda Nueva Country Club), quien tiró 156, +12, y Junior Calix (Mayan Golf Club), finalizando con 168 (+24). La división Best Ball Neto, fue ganada por Eduardo Rodas, quien tiró, 212, -4 bajo el par, ya que cuenta con un hándicap de 3 en el Mayan.