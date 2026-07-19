VIDEO: Captan agresión de guardia de seguridad en Sacatepéquez

El agente de seguridad privada disparó contra un hombre, quien resultó herido en una pierna. Pero, se logró su captura debido a que el hecho quedó grabado.
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El video muestra el momento de la agresión contra un hombre cuando transitaba sobre una de las calles del caserío El Triunfo, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó, por medio del material audiovisual, al presunto responsable llamado: Klisman "N", de 28 años, quien trabaja como guardia de seguridad privada.
Incluso cuando ocurrió el ataque, el agente portaba el uniforme de la empresa a la que pertenece.
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En las imágenes se muestra como la víctima era perseguida por el guardia, ambos a bordo de motocicletas.
Momentos posteriores, el vigilante impide que la víctima avance cruzando su vehículo de dos ruedas frente a él, para luego dispararle, causando que la víctima cayera al asfalto.
El hombre herido intenta huir pero no puede avanzar por el disparo en su pierna; mientras que Klisman "N" continua intimidándolo y agrediéndolo físicamente.
Su captura se logró a pocos metros del crimen, luego de que fuera monitoreado y buscado por las autoridades.
Asimismo fue incautada el arma con la que cometió el hecho, la cual era portada de manera ilegal y la moto en que se transportaba quedó consignada.
Las causas del ataque armado aún son desconocidas; pero la PNC continua las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.