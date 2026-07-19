Hombre es atacado por su hijo dentro de una vivienda en la zona 16

Gritos de auxilio alertaron a vecinos del lugar, quienes solicitaron apoyo de las autoridades.
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La Policía Nacional Civil (PNC) intervino en un conflicto que fue reportado por vecinos del condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú ll, ubicado en zona 16 de la ciudad de Guatemala.
Según las autoridades, dentro de una vivienda se escucharon gritos y disturbios, lo que habría alertado a los condóminos del lugar.
Al llegar al residencial, las autoridades localizaron a un hombre gravemente herido por arma blanca y, junto a él, a un joven, quien fue capturado como presunto responsable del ataque.
Durante las primeras diligencias, se identificó al detenido como Camilo "N", de 26 años, quien sería hijo de la víctima y presuntamente lo habría atacado con un cuchillo en múltiples ocasiones.
El padre del ahora capturado, un hombre de 70 años, fue atacado en horas de la madrugada del 18 de julio y debido a la gravedad de las heridas, falleció.
La PNC también incautó el arma blanca y varios indicios que serán analizados para establecer las causas del crimen.