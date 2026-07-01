Guatemala y Perú sellan alianza comercial con entrada en vigor de TLC

-

El histórico acuerdo dinamizará el intercambio bilateral y busca equilibrar una balanza comercial de 239 millones de dólares mediante el acceso preferencial y la diversificación exportadora hacia Sudamérica.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala reafirma su compromiso con la integración económica regional

Guatemala y Perú abrieron de forma oficial una nueva era en sus relaciones económicas bilaterales tras culminar de manera exitosa los procesos diplomáticos exigidos para la implementación de su Tratado de Libre Comercio (TLC).

Este histórico acuerdo, cuya vigencia inicia este 1 de julio de 2026, fue formalizado mediante un acto protocolario liderado por las autoridades de los ministerios de economía de ambos países, con el propósito fundamental de dotar de certeza jurídica a las operaciones logísticas, expandir la oferta exportable nacional y viabilizar encadenamientos productivos estratégicos en el mercado suramericano.

La formalización de esta agenda comercial transcurrió en la sede del Ministerio de Economía (Mineco), donde la jefa de dicha cartera, Gabriela García, y la viceministra de Integración y Comercio Exterior, Ivannia Ponce, firmaron el acta oficial en compañía del viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona Silva.

Durante el protocolo, las autoridades ratificaron el compromiso recíproco de consolidar las plataformas aduaneras para dinamizar un intercambio comercial bilateral que acumuló una suma de 1,216.6 millones de dólares en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025.

Foto oficial de las autoridades guatemaltecas y peruanas previo a la entrada en vigencia del TLC entre ambos países. (Foto: Mineco/Soy502)

"Hoy, este esfuerzo conjunto se traduce en una valiosa oportunidad para que las empresas guatemaltecas amplíen su presencia en Sudamérica. Seguiremos trabajando para diversificar mercados, generar mejores condiciones para nuestros empresarios y fortalecer la competitividad de la oferta exportable nacional", puntualizó la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García.

Un mercado por conquistar

La implementación del tratado coincide en un momento donde la balanza comercial favorece directamente a la nación andina, puesto que durante el año 2025 el comercio global sumó 239 millones de dólares, registrando exportaciones guatemaltecas por 74.1 millones de dólares frente a importaciones desde Perú calculadas en 165 millones de dólares.

A pesar de que las cifras reflejan una contracción del 4% en comparación con los flujos de 2024, el mercado suramericano representa una plataforma de consumo con más de 34 millones de habitantes, posicionando a Guatemala como el segundo mayor exportador de Centroamérica hacia dicho destino, con un sólido 96% de participación concentrada en el sector manufacturero.

Balanza comercial e indicadores económicos Indicador Comercial (Cierre 2025) Monto en millones (US$) Intercambio comercial bilateral Guatemala-Perú US$239.0 (contracción del 4% con relación al año 2024) Exportaciones de Guatemala hacia Perú US$74.1 (concentrado en un 96% en el sector de manufactura) Importaciones de Guatemala desde Perú US$165.0 (Balanza comercial superavitaria para Perú) Intercambio acumulado periodo 2020-2025 US$1,216.6 (flujo total registrado por las aduanas oficiales) Potencial estimado de exportación de bienes US$123.0 (alimentos balanceados, detergentes y construcción) Potencial estimado de exportación de servicios US$36.0 (viajes, telecomunicaciones e informática) Agroexportaciones globales de Guatemala US$15,593.0 (banano, café, cardamomo y hortalizas) Agroexportaciones globales de Perú US$15,013.0 (crecimiento del 17.3%)

Fuente: Mineco, AGEXPORT y Consejería Comercial de Guatemala en Perú.

Para la delegación peruana, el convenio representa una vía para cimentar proyectos de desarrollo, prosperidad compartida y atracción de capital extranjero directo con capacidad para generar valor agregado y empleo formal en la región centroamericana.

De acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Llona Silva, este marco jurídico binacional permitirá robustecer la cadena logística de sus bienes bandera en los puntos de venta locales, lo cual contribuirá de manera directa a masificar el intercambio de mercancías agrícolas de alta calidad.

"Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y su Protocolo, sellamos un compromiso de desarrollo, prosperidad compartida y hermandad. Bajo este nuevo marco normativo, nuestras exportaciones, lideradas por productos bandera como las uvas frescas y mandarinas, se consolidarán en el mercado guatemalteco", dijo Llona Silva.

"Asimismo, el Acuerdo contribuirá a atraer inversión extranjera directa, especialmente en actividades con capacidad de generar valor agregado, empleo formal y encadenamientos productivos", agregó.

Gradualidad arancelaria

El aprovechamiento pleno de las preferencias arancelarias no se ejecutará de forma masiva u homogénea a partir de la fecha de inauguración, sino que se encuentra sujeto a una matriz técnica de desgravación con plazos específicos, contingentes normados y sectores excluidos.

En consonancia con las especificaciones técnicas analizadas por los gremios industriales, las empresas locales deberán optimizar sus procesos internos para cumplir cabalmente con los criterios de origen, los controles sanitarios y los trámites de digitalización aduanera exigidos por las autoridades correspondientes.

"El acuerdo establece diferentes categorías de acceso que incluyen desgravación inmediata, reducción gradual de aranceles, contingentes y productos excluidos. Por ello, el beneficio dependerá de la clasificación arancelaria específica, el cumplimiento de las reglas de origen y la correcta aplicación de los procedimientos aduaneros", especificó Aida Fernández, directora de Crecimiento Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

Hoy en el Ministerio de Economía celebramos el acto protocolario con @MINCETUR previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú, que será efectiva este 1 de julio.



Este acuerdo fortalece la relación económica entre ambos países, impulsa la… pic.twitter.com/CHdILXkJ59 — Ministerio Economía (@MINECOGT) June 30, 2026

Sectores con beneficio inmediato

A partir del primer día de vigencia del TLC, los exportadores guatemaltecos dispondrán de acceso preferencial inmediato para productos de manufactura, vestuario, textiles, agroindustria, pesca y floricultura, destacando bienes como aparatos de refrigeración, confitería, detergentes, plásticos, prendas de punto, hortalizas y frutas frescas.

La Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT determinó un potencial comercial sin explotar de 123 millones de dólares en bienes tangibles y 36 millones de dólares adicionales en servicios de telecomunicaciones, informática y turismo, abriendo espacios para que las micro, pequeñas y medianas empresas se internacionalicen con éxito.

Por su parte, el sector agroexportador de Guatemala —que registró ventas externas globales por 15,593 millones de dólares en 2025— se medirá con un competidor robusto como Perú, cuyas agroexportaciones superaron los 15,013 millones de dólares con un repunte del 17.3% en el mismo ciclo anual.

Para la Consejera Comercial de Guatemala en Perú, María Eugenia Álvarez Ruiz, el reto reside en estructurar propuestas con alta continuidad de suministro y valor agregado para satisfacer a un consumidor andino habituado a exigentes estándares globales, según escribió.

Puerta hacia el Pacífico

Más allá del intercambio bilateral de mercancías, las autoridades del Ministerio de Economía destacaron que la vigencia de este acuerdo con Perú completa los convenios comerciales de Guatemala con los cuatro miembros fundadores de la Alianza del Pacífico.

Este avance estratégico posiciona al país como un puente logístico idóneo hacia el mercado de Asia-Pacífico, permitiendo evaluar a mediano plazo un acercamiento institucional y una futura solicitud de incorporación formal a dicho bloque económico para potenciar la competitividad de las inversiones nacionales.

No obstante, el empresariado organizado enfatizó que el marco de previsibilidad que otorga el acuerdo internacional debe complementarse con una modernización integral de los servicios portuarios, aeroportuarios y viales en el territorio guatemalteco para materializar los beneficios comerciales.

Según el director de la Junta Directiva de AGEXPORT, Javier Castillo, la meta del sector privado organizado de alcanzar los 35 mil millones de dólares en exportaciones anuales para el año 2035 demandará una simplificación profunda de trámites burocráticos y tarifas energéticas competitivas.

"Este acuerdo bilateral Guatemala-Perú también crea nuevas posibilidades para los servicios, los encadenamientos empresariales y las mipymes con vocación exportadora, facilitando que más empresas inicien su proceso de internacionalización y encuentren en Perú un aliado para crecer y generar mayor valor", concluyó Castillo.