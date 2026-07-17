Sismo sorprende a trabajadores de construcción desde las alturas

El temblor tuvo una magnitud de 7.4 grados según el reporte oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y causó incertidumbre y miedo entre los guatemaltecos este viernes.
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Un video del momento en que obreros en una construcción fueron sorprendidos por el fuerte sismo de este viernes 17 de julio en horas de la mañana, se viralizó en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo los trabajadores intentan mantener el equilibrio, aferrándose a la estructura de hierro de la construcción mientras la obra se sacude con fuerza a causa del sismo.
Durante más de un minuto, las columnas de hierro de la construcción se balancean, mientras los trabajadores aguardan desde las alturas aguardan hasta que deje de temblar.
Así fue:
Inclusive se registró una replica con magnitud de 4.7 a las 10:44 horas, nuevamente en el Océano Pacífico, entre las costas de México y el departamento de San Marcos en Guatemala, que actualmente mantiene activa Alerta Naranja institucional, dado los daños que se han reportado en distintos municipios y departamentos.