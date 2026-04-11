Fuerte choque deja una persona herida en zona 9

Uno de los autos terminó impactando contra un poste.
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Durante la noche del viernes 10 de abril, dos conductores de vehículos particulares impactaron sobre la 6a. Avenida y 13a. calle de la zona 9, de la Ciudad de Guatemala.
Uno de los vehículos implicados chocó contra un poste tras el impacto. Ambos conductores permanecieron en el lugar, donde Bomberos Municipales atendieron a una persona que resultó herida tras el fuerte percance.
Autoridades se hicieron presentes para brindar asistencia y coordinar el tránsito del lugar tras el hecho.