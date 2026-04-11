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Fuerte choque deja una persona herida en zona 9

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de abril de 2026, 07:16
Uno de los vehículos impactó contra un poste.&nbsp;(Foto:Bomberos Municipales)

Uno de los vehículos impactó contra un poste. (Foto:Bomberos Municipales)

Uno de los autos terminó impactando contra un poste.

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Durante la noche del viernes 10 de abril, dos conductores de vehículos particulares impactaron sobre la 6a. Avenida y 13a. calle de la zona 9, de la Ciudad de Guatemala.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Uno de los vehículos implicados chocó contra un poste tras el impacto. Ambos conductores permanecieron en el lugar, donde Bomberos Municipales atendieron a una persona que resultó herida tras el fuerte percance.

Autoridades se hicieron presentes para brindar asistencia y coordinar el tránsito del lugar tras el hecho.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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